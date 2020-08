Depois da melhor classificação de sempre, que permitiu que saísse pela primeira vez no quinto lugar da grelha, o Grande Prémio da Andaluzia tornou-se um pesadelo para Miguel Oliveira, que sofreu um toque na roda traseira de Brad Binder e caiu para não mais voltar logo na primeira curva. No entanto, o piloto português regressou às pistas da melhor forma e, na Rep. Checa, fez o terceiro melhor tempo do dia na primeira sessão de treinos livres.

Numa manhã onde ficou confirmada a ausência de Pecco Bagnaia por lesão no joelho da corrida de domingo (a de Marc Márquez, que foi novamente operado à fratura no úmero depois de um acidente doméstico quando estava a abrir a janela), o Falcão conseguiu a marca de 1.56,550, a 48 milésimos de segundo do mais rápido em pista, o líder do Mundial Fabio Quartararo (1.56,502), e a 47 milésimos de Fabio Morbidelli (1.56,502). Johann Zarco, Maverick Viñales e Joan Mir, todos pilotos que rodaram dento do 1.56 como os três melhores do dia.

Em atualização