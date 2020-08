Na Alemanha, ser apanhado em excesso de velocidade na auto-estrada é bem menos usual do que em países como o nosso, pois a maior parte dessas vias rápidas são mesmo rápidas, ou seja, sem limite de velocidade. Contudo, há cada vez mais locais em que foram impostos limites, seja por se tratarem de zonas estatisticamente com mais acidentes, seja porque há locais onde habitualmente se formam grandes filas que podem complicar a vida aos que se deslocam a alta velocidade.

Num destes locais, um jovem condutor aos comandos de um BMW X5 antigo circulava a 81 km/h, embora o limite de velocidade esteja aí fixado nos 70 km/h. Em condições normais, ser-lhe-ia aplicada a multa prevista na lei, que passa pelo pagamento de 20€. Sucede que o jovem decidiu esticar o dedo do meio para o radar, até ficar firme e hirto. O gesto obsceno ficou registado na fotografia tirada pelo radar e as autoridades do estado de Oberfranken entenderam que só a penalidade “normal” não serviria de lição.

O caso seguiu para o tribunal de Kulmbach, a localidade mais próxima do local onde estava montado o radar, para que o juiz aplicasse uma multa mais de acordo com o insulto às autoridades. E o juiz não se fez rogado, pois além da inibição de conduzir durante um mês, impôs ao jovem condutor uma multa de 1500€, ou seja, 75 vezes superior.