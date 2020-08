Autoridades libanesas dispararam gás lacrimogéneo contra manifestantes que saíram às ruas de Beirute esta noite para demonstrar a revolta com a liderança do país e a sua atuação perante a explosão gigantesca que devastou grandes partes da capital libanesa na passada terça-feira. O The Guardian conta que vários manifestantes anti-governo acabaram mesmo por ficar feridos.

Os manifestantes reuniram-se perto do parlamento e atearam um pequeno incêndio e arremessaram pedras contra as forças de segurança. O confronto resulta da transformação do choque com a explosão, que matou 157 pessoas e feriu mais de 5 mil, em raiva pelo que consideram ser negligência e falta de capacidade de reação do governo libanês.

Também em jeito de protesto a embaixadora do Líbano na Jordânia anunciou na passada quinta-feira que renunciava ao seu cargo, alegando “negligência total” por parte das autoridades do país e sinalizando a necessidade de uma mudança de liderança.

Numa declaração transmitida pela emissora libanesa MTV, Tracy Chamoun disse que “não podia mais tolerar” a inépcia do governo. “Estou a anunciar a minha renúncia como embaixadora […] em protesto contra a negligência, o roubo e a mentira do estado”, disse Chamoun, que foi nomeada para seu cargo em 2017 com o aval do presidente Michel Aoun. “Esse desastre fez soar o alarme: não devemos mostrar misericórdia a nenhum deles e todos devem ser depostos”, acrescentou. “Isso é negligência total.”

Esta é a segunda renúncia de um representante libanês desde a explosão. O deputado Marwan Hamadeh renunciou na quarta-feira no seguimento da explosão que as autoridades dizem ter sido desencadeada por um incêndio que detonou 2.750 toneladas de nitrato de amónio, guardadas num armazém no porto de Beirute há seis anos sem que o governo resolvesse o assunto.

Como se a situação atual já não fosse suficiente, o Líbano registou 255 novos casos de coronavírus na quinta-feira, o maior maior número de infeções num dia, depois da explosão ter destruído também o “lockdown” de prevenção ao enviar milhares de pessoas para hospitais já por si totalmente lotados.

A pequena manifestação na noite de quinta-feira, bem como uma onda de descontentamento que tem varrido as redes sociais do Líbano, sugerem que o desastre pode reacender o movimento de protesto sectário que eclodiu no passado mês de outubro mas desapareceu devido às dificuldades económicas e à pandemia do novo coronavírus.

O Primeiro Ministro Hassan Diab e o Presidente Michel Aoun prometeram colocar os responsáveis ​​pelo desastre atrás das grades e 16 funcionários do porto de Beirute foram detidos durante a explosão.

Mesmo assim, a confiança nas instituições governamentais é baixa e poucos libaneses têm esperança de que exista mesmo uma investigação imparcial. A classe governante do país, que há muito é acusada de incompetência e corrupção, tornou-se alvo de um movimento de protesto que começou em outubro e que exige uma mudança sistémica no tecido político e governamental do país.

Brasil solidário com Beirute

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, iluminou-se na quinta-feira com as cores da bandeira do Líbano, numa homenagem às vítimas da explosão em Beirute que fez 137 mortos e mais de 5.000 feridos. “Viemos para enviar uma mensagem de solidariedade e apoio, e para dizer ao povo libanês que sempre fomos fortes e sempre conseguimos sair de todas as misérias”, disse o cônsul geral do Líbano no Rio de Janeiro, Alejandro Bitar, durante a cerimónia no monumento, citado pela agência de notícia Efe.

O maior símbolo turístico do Brasil, que tem sido utilizado nos últimos meses para exibir mensagens de sensibilização sobre o coronavírus, serviu desta vez para prestar homenagem ao povo libanês, após a explosão devastadora na terça-feira no porto de Beirute. “Temos de proteger esse país, temos de nos reunir e unir para que este Líbano seja um país de progresso e prosperidade”, disse Bitar aos pés do Cristo Redentor, no cimo da colina do Corcovado, no Rio de Janeiro.

A iniciativa partiu do Consulado Geral libanês no Rio de Janeiro e contou com a participação da Igreja Católica e de outras confissões religiosas. A comunidade libanesa que vive no Brasil, formada na sua maioria por descendentes, é maior do que a população do Líbano. São quase 10 milhões de libaneses e descendentes em território brasileiro, segundo informações da agência Senado.