Sim, ok, mas à condição. A UEFA pronunciou-se esta sexta-feira sobre a situação financeira do FC Porto e, apesar de ter cumprido de forma parcial as regras a que estava sujeito, vai continuar a ter restrições relacionadas com a questão do fair play financeiro ainda na próxima temporada de 2020/21, onde já tem garantida entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões com o respeitante encaixe direto superior a 40 milhões de euros.

Em atualização