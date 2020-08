A PSP registou 17 mortos e 2.244 feridos, dos quais 86 em estado grave, nos primeiros dois meses da operação nacional especial de vigilância durante o período de férias, de acordo com um balanço provisório divulgado este sábado.

Numa nota, a PSP revela que, no âmbito da operação Polícia Sempre Presente — Verão Seguro 2020, entre 01 de junho e 31 de julho registou na sua área de atuação 7.268 acidentes rodoviários, de que resultaram 17 mortos e 2.244 feridos, dos quais 86 em estado grave.

No mesmo período, efetuou 3.768 operações de trânsito, tendo fiscalizado 167.932 veículos de todas as categorias, durante as quais apreendeu 993 viaturas e 1.453 documentos “por motivos diversos”.

A PSP efetuou também 2.618 detenções, destacando 506 por condução sob o efeito do álcool, 257 por tráfico de droga, 73 por posse de arma ilegal, 58 por furto e 35 por roubo. Neste período foram apreendidas 390 armas pela PSP, 94 das quais armas de fogo.

Foram ainda apreendidas 95.358 doses de drogas, sobretudo de haxixe (24.130 doses), heroína (11.056 doses), cocaína (9.979 doses) e ecstasy (8.463 doses). No âmbito desta operação, 381 famílias comunicaram à PSP que estariam ausentes da sua residência habitual, para que esta fosse vigiada pela polícia.

A operação Polícia Sempre Presente — Verão Seguro 2020 é desenvolvida anualmente em todo o território nacional com o objetivo acompanhar as deslocações das famílias em férias e decorre até 30 de setembro.

Tem como objetivo aumentar o sentimento de segurança em zonas balneares, áreas turísticas, comerciais e residenciais e parques de estacionamento adjacentes, bem como nos principais eixos rodoviários urbanos, realçou a PSP.

Este ano, a PSP está também a vigiar o cumprimento pelos cidadãos do quadro legal em vigor no contexto da pandemia, reforçando a informação e sensibilização, além do sancionamento dos casos de incumprimento da lei e das recomendações das autoridades de saúde.