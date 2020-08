O piloto britânico Jonathan Rea (Kawasaki), pentacampeão mundial, venceu hoje a primeira de duas corridas do Campeonato do Mundo de Superbikes, que se disputam este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Rea saiu da ‘pole position’ e dominou toda a corrida, terminando com 5,142 segundos de vantagem sobre o turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e 7,029 sobre o holandês Michael van der Mark (Yamaha).

O líder do campeonato, o britânico Scott Redding (Ducati) não foi além da sétima posição.

Com estes resultados, Rea, que já venceu por 10 vezes em Portimão, ficou a apenas oito pontos do primeiro lugar.

Na classe Supersport 300 venceu a espanhola Ana Carrasco (Kawasaki), naquela que foi a primeira vitória desta temporada.

No domingo disputam-se as segundas corridas desta sétima jornada do Mundial de Superbikes.