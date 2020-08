A Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) vive da paixão do seu fundador e proprietário de carros de competição, cuja total devoção por corridas de automóveis é conhecida. O seu mais recente veículo é o 004S, a versão de estrada do modelo de competição que se vai estrear na próxima edição das 24 Horas de Nürburgring, em Setembro.

O SCG 004S está a passar pelas últimas fases de testes antes de começar a ser entregue aos clientes, com um dos protótipos já construídos a avançar em breve para os necessários crash-tests, para confirmar a capacidade de proporcionar o desejado nível de protecção aos ocupantes em caso de acidente grave.

A carroçaria assume formas com contornos suaves e elegantes, com o habitáculo chegado à frente para deixar espaço na posição central para o motor, um imponente 5.0 V8 soprado por um compressor volumétrico, solução muito americana para incrementar a potência e força do motor. Mas este tipo de compressor, denominado supercharger, tem duas vantagens muito importantes para quem gosta de se divertir ao volante: ausência de tempo de resposta ao acelerador e manutenção da sonoridade do motor, uma vez que o sistema de escape não é interrompido por um turbocompressor.

Protype 004S at the N24 in September.

The Second 004S which will be for crash testing will be built up in Danbury starting this September. First customer 004S will be built in Danbury in October.

683HP

6Sp gated shifter manual.

msrp $460K

Build slots for late 2021 now available. pic.twitter.com/HdssaqJlMm

— Scuderia Cameron Glickenhaus (@Glickenhaus) August 5, 2020