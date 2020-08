As nove Comissões Políticas de Ilha do PSD/Açores destacaram este domingo “a participação essencial” na escolha das listas de deputados que o partido apresenta às eleições legislativas regionais, decorrente de um processo pautado pela “pluralidade de opinião” e “consensos”.

“Um processo com a participação essencial das Comissões Políticas de Ilha, na escolha das listas e a sua representatividade. Na pluralidade de opinião, se firmaram os consensos e as decisões na escolha dos que melhor podem representar os açorianos das nossas nove ilhas”, sublinha um comunicado enviado às redações, assinado pelas Comissões Políticas de Ilha de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo.

O PSD/Açores aprovou no sábado as listas de candidatos às eleições legislativas regionais, sendo o líder do partido, José Manuel Bolieiro, o candidato dos sociais-democratas açorianos ao cargo de presidente do executivo açoriano.

“A composição destas listas resultou de um trabalho profícuo, de diálogo, com todas as estruturas de ilha do PSD. Hoje fez-se a aprovação destas listas que reuniu um consenso enorme e foram aprovadas com aclamação”, afirmou o vice-presidente do PSD/Açores, Pedro Nascimento Cabral, na apresentação das conclusões da reunião da Comissão Política Regional do PSD/Açores, que decorreu em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, no sábado.

Na sexta-feira, Emanuel Medeiros e Patrício Dias, vice-presidente e presidente da Comissão Política Concelhia de Vila Franca do Campo (São Miguel), do PSD/Açores, respetivamente, apresentaram a sua demissão do cargo que ocupavam, por entenderem que “neste momento não estão reunidas as condições para o exercício do mesmo”.

Sobre aquelas demissões, o vice-presidente do PSD/Açores, disse em declarações aos jornalistas, no sábado, que “a Comissão Politica Regional naturalmente está atenta a tudo isto que se passou”, mas frisou que estas situações “não beliscaram” a “votação e a aprovação” que foi feita sábado dos candidatos a deputados pelo PSD/Açores.

Num comunicado divulgado hoje as nove comissões políticas de ilha dos social-democratas açorianos sublinham que “estão convictas que as listas que o PSD/Açores apresenta aos açorianos são formadas por candidatos competentes, conhecedores da realidade da Região” e “próximos das populações de cada uma das nossas ilhas”.

“A partir de agora e concluído o processo de escolha dos nossos candidatos, o PSD/Açores está motivado e preparado para trabalhar em prol do projeto de alternativa liderado pelo companheiro José Manuel Bolieiro”, lê-se ainda no mesmo comunicado.