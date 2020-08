O El Mundo escreve-o sem reticências ou meias palavras. O Rei emérito de Espanha, Juan Carlos de Bourbon, pai de Felipe VI, vai mesmo instalar-se em Portugal depois do Verão – “independentemente de que possa passar uns dias ou semanas (…) na República Dominicana ou na longínqua Abu Dhabi”. E para isso, assegura o jornal madrileno, conta com a ajuda de três figuras em Portugal: João Manuel Brito e Cunha, Lili Caneças e Marcelo Rebelo de Sousa.

O diário espanhol diz que são estas “as três pessoas chave que estão a preparar a aterragem em definitivo [de Juan Carlos em Portugal] depois do Verão”. E resume assim os protagonistas do que chama a “Operação Cascais”: “um velho amigo, uma mulher e o Presidente da Republica”.

A Operação Cascais tem as suas vantagens. Ao residir tão perto de Espanha, Juan Carlos I poderia apresentar-se em Madrid em apenas uma hora, caso os tribunais o convoquem para declarações. O seu advogado, Javier Sánchez-Junco, assim o tinha assegurado em comunicado, seguindo as suas ’instruções’: o Rey Emérito não foge da Justiça. Ainda que decida residir fora de Espanha, ‘permanece em qualquer circunstância à disposição para qualquer trâmite ou ato que se considere oportuno”.

O El Mundo cita fontes do município de Cascais que conhecem a Operação com o mesmo nome. Brito e Cunha, a socialite Lili Caneças e Marcelo Rebelo de Sousa, adiantam as fontes do jornal espanhol, estão a ajudar Juan Carlos a encontrar um local para residir na localidade portuguesa.

No caso de Marcelo, o jornal refere um encontro “relâmpago” em Madrid, no Palácio da Zarzuela, para almoçar com o rei Felipe VI. Foi a 21 de julho. “O conteúdo dessa reunião não se ficou a conhecer. Os meios de comunicação portugueses falaram de uma ‘visita relâmpago’ e ‘sem comitiva’”, escreve o El Mundo. Já antes, a 01 de julho, Marcelo e Felipe VI tinham estado juntos, na cerimónia de reabertura das fronteiras terrestres, em Elvas.

Segundo o jornal Público, citado pelo El Mundo, no passado sábado (18 de julho) – “uma data situada entre os dois encontros” de Marcelo com Felipe VI – o Rei Emérito viajou para Portugal. Esta semana, Marcelo disse que não sabia nada sobre uma eventual presença de Juan Carlos em Portugal. O El Mundo contactou uma cidadã espanhola que garantiu ter visto o Rei Emérito Hotel Palácio do Estoril, em Cascais, ao final da tarde de terça-feira, “a tomar um copo com amigos que não conseguiu identificar”.

Permanece assim o mistério. Juan Carlos está na República Dominicana, na casa do seu amigo Pepe Fanjul? No Abu Dhabi? Ou em Portugal, à procura de casa em Cascais? A imprensa espanhola já noticiou as três, mas as respostas definitivas poderão não estar para breve.