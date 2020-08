A francesa Fiona Ferro conquistou este domingo o torneio italiano de Palermo, prova que marcou o regresso oficial do ténis, após a suspensão provocada pela pandemia de covid-19, ao vencer na final a estoniana Anett Kontaveit.

Ferro, número 53 do mundo, conquistou o primeiro título no circuito feminino, ao impor-se a Kontaveit, 22.ª classificada do ranking mundial, em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-2 e 7-5, após uma hora e 45 minutos de confronto.

O torneio de Palermo, em terra batida, assinalou a retoma da modalidade, após cinco meses de interrupção devido à pandemia, pelo menos no setor feminino, uma vez que o circuito masculino apenas regressará no fim do mês, com a realização do Masters1000 de Cincinnati.