É a segunda baixa no governo de Hassan Diab depois das violentas explosões no porto de Beirute na terça-feira e da onda de protestos que saiu à rua. Depois do ministro dos Negócios Estrangeiros Nassif Hitti se ter demitido por “desentendimentos com o governo”, a ministra da Informação, Manal Abdel Samad anunciou este domingo que renunciava ao cargo. Manal Abdel Samad saiu apontado o dedo ao primeiro-ministro, que acusa de ter falhado para com o povo libanês. Abdel Samad tinha sido, esta semana, a porta-voz que anunciou a prisão domiciliária de todos os responsáveis do porto de Beirute (envolvidos na gestão dos assuntos relacionados com o armazenamento do nitrato de amónio desde junho de 2014 até ao dia do acidente).

“Quero pedir desculpa ao povo libanês, a cujas aspirações não pudemos responder devido às dificuldades que enfrentamos”, afirmou a ministra, citada pelo Aljazeera, acrescentando que tudo fez desde as manifestações de outubro para que a situação pudesse mudar, mas frisou que “a mudança ainda continua longe”.

Abdel Samad disse ainda que renunciava “por respeito aos mortos, feridos e desaparecidos” depois das explosões de terça-feira e “em resposta ao pedido de mudança do povo”.

O número de feridos nos confrontos entre os manifestantes e a polícia desde sábado subiu exponencialmente. O último balanço das autoridades aponta para 728 feridos, depois de cerca de 10 mil manifestantes terem ocupado a Praça dos Mártires, em Beirute e terem tomados alguns ministérios na cidade. A ação dos manifestantes levou o exército libanês a intervir para recuperar o domínio dos ministérios e, durante os confrontos, um dos polícias no local acabou por perder a vida.

Ainda este domingo, o presidente Macron será anfitrião de uma videoconferência que tem por objetivo reunir donativos para apoiar o Líbano. Também o presidente norte-americano Donald Trump vai marcar presença na reunião que espera ter representantes do Reino Unido, da União Europeia, da China, Rússia, Egito e Jordânia.

Presidente do Líbano diz que investigação internacional à explosão “é perda de tempo”

Depois de ter admitido a hipótese da explosão não ter sido um acidente, mas resultado de “um míssil ou uma bomba”, mas recusar qualquer intervenção estrangeira na investigação às causas das explosões, Michel Aoun volta a frisar que não está interessado em mãos do exterior a investigar, considerando que são “uma perda de tempo”.

O balanço provisório das explosões aponta para cerca de 6.000 feridos e 156 mortos, mas as buscas ainda decorrem na capital do Líbano, à medida em que o número de desaparecidos vai aumentando.

Depois de terem saído às ruas, os manifestantes fizeram circular na internet um aviso a alertar que “a fúria não passa num só dia” e prometendo mais ações de protesto contra o governo nas ruas da capital, Beirute.