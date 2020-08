A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

A realização do Avante! “não faz sentido nenhum” e é uma decisão “inacreditável”, defendeu Marques Mendes, no seu espaço de comentário na SIC. O comentador político considera “inacreditável” que o PCP insista em realizar a festa “nos moldes tradicionais” e que a DGS e o Governo se “preparem para autorizar” o evento.

É que, defende Marques Mendes, não se trata de uma “questão política”, mas de saúde pública. Por isso, afirma, o PCP devia dar o exemplo, “como partido responsável e institucional”, para evitar o “risco de novos contágios e de nova vaga”. E lembra que os restantes partidos cancelaram as respetivas reentrées de verão.

Além disso, é, considera, uma questão de “coerência”. “O Governo e a DGS não deviam autorizar a realização da festa do Avante!, sobretudo naquela parte não política de festival de música. É aqui uma questão de coerência. Como é que o mesmo Governo que proíbe festivais de música no verão por razões de saúde publica vai agora autorizar um festival de música em setembro, só que é autorizado pelo Partido Comunista? As pessoas perguntam: há filhos e enteados, a lei não é igual para todos?”

Marques Mendes defendeu mesmo que o PCP “não pode ser tratado como um Estado dento do Estado”. Por fim, mesmo se as máscaras forem usadas com rigor e houver distanciamento social, “com 100 mil pessoas, alguém acredita que não há risco de contágio, numa altura que se fala numa segunda vaga?”

O comentador político atirou ainda que, se não forem dados exemplos nem se mostrar coerência, “as autoridades vão perdendo a razão e a autoridade”.

Sobre o debate em volta do regresso do público às bancadas dos estádios de futebol, Marques Mendes é da opinião de que no próximo campeonato nacional “não devia ser autorizado público”, pelo menos “até ao final do ano”. O futebol tem “potencial de emoções e violência”, de ajuntamentos, sendo “palco gerador de risco de contágio”.

“As pessoas têm de compreender que estamos num momento muito especial, temos a situação da pandemia controlada, mas não está resolvida. (…) Somos sérios candidatos a termos, em setembro ou em outubro, uma novo onda de contágios”. A par disso, setembro é mês de regresso às aulas, outro fator de risco. “Entre a educação e o futebol tem de haver primazia para a educação.”

Novo Banco contrata consultora para avaliação “independente” à venda de imóveis

Marques Mendes revelou ainda que recebeu uma carta do presidente do Novo Banco, António Ramalho, dando conta de que a instituição irá pedir uma avaliação “independente” a uma “consultora internacional de renome”, sobre a venda da carteira de imóveis que gerou polémica. O objetivo, disse o comentador, é “responder de forma imparcial às duvidas que foram enunciadas”.

Além disso, o financiamento feito pelo banco a um fundo de investimento “já tinha autorização prévia da União Europeia”. O Novo Banco vai também voltar a dar explicações à Assembleia da República, em setembro.

O comentador avançou, por fim, que se o Barcelona ou o Atlético de Madrid passarem às meias finais da Champions, “o rei de Espanha vem a Lisboa” assistir aos jogos das equipas.

Sobre a explosão em Beirute, no Líbano, defendeu que a solidariedade internacional “não se fique pelas palavras”.