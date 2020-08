O Tarraco é um SUV que oferece até sete lugares e que, simultaneamente, se assume como o topo de gama da Seat. Sendo Espanha um país muito virado para o golfe, com praticantes profissionais de bom nível e um enorme grupo de jovens a revelar grande potencial, a marca espanhola decidiu pôr à prova as reais capacidades do seu SUV, no que respeita ao espaço na bagageira.

Com a ajuda de dois jovens golfistas, Marina Martinez e Oriol Martinez, foi lançado o desafio destinado a saber quantas bolas caberiam na mala e realizado um vídeo para servir de prova. Com uma mala com 760 litros de capacidade, na versão em que apenas cinco lugares estão em condições de ser utilizados e os restantes dois se encontram escamoteados no fundo da bagageira, os atletas trataram de enfiar lá dentro tantas bolas com 42,7 mm de diâmetro e 40,6 cm3 quanto possível.

As primeiras bolas foram “enfiadas” na mala com um sand wedge, com Marina a revelar maior precisão que Oriol. Mas depois a porta foi fechada electricamente e sem ter de usar as mãos, tendo o resto das bolas sido carregado, de balde, a partir do assento posterior.

No final, foram 8500 as bolas que encheram a bagageira do Tarraco até ao nível dos vidros, o que equivale a um total de 345,1 litros. São bolas mais que suficientes para acompanhar um golfista da primeira lição até vencer o seu primeiro Masters.