Costuma-se dizer que a necessidade aguça o engenho e um ótimo exemplo disso chega-nos de Itália, um dos países mais afetados pelo impacto do novo coronavírus que, para retomar alguma normalidade no que a comer e beber diz respeito, decidiu ressuscitar uma técnica dos tempos da peste negra, os buchette del vino , também conhecidos apenas como “janelas do vinho”.

Na zona da Toscana, proprietários de restaurantes e bares inspiram-se numa peculiaridade arquitetónica medieval para manter os seus negócios e o espírito da cidade vivos. Segundo a Wine Window Association de Florença, um grande número destas portinholas foram reabertas pela primeira vez em centenas de anos. Estas pequenas escotilhas originalmente eram usadas para vender vinho excedente diretamente à classe trabalhadora de Florença. Os cidadãos precisavam apenas de bater nas pequenas portas de madeira e enchiam as suas garrafas de vinho, fenómeno exclusivo à zona da Toscana, principalmente à cidade florentina.

Matteo Faglia, o presidente da Wine Window Association, explica à Insider que “as janelas de vinho foram-se extinguido gradualmente” com as mudanças de legislação em relação à venda de álcool ao longo dos tempos e muitas delas, as de madeira, “perderam-se para sempre nas cheias de 1966”. Por muito que a venda de vinho tenha sido o seu propósito inicial, agora servem um pouco de tudo, de gelados a cafés e comida, tudo com o devido distanciamento social.

Esta não é, porém, a primeira vez que estas janelas são usadas para impedir a propagação de doenças em Florença. Quando em 1630 a peste negra assolou o país, no geral, e a capital artística e cultural do Renascimento, em particular, os vendedores de vinho– rezam os historiadores — já entendiam a importância do auto-isolamento e usavam as suas escotilhas exatamente por esse motivo: Em vez de receber o pagamento em mão passavam uma palete de metal pela janela e depois desinfetavam-na com vinagre. Tudo isso foi documentado pela Wine Window Association, criada em 2016 para ajudar a sensibilizar os turistas e locais para este fenómeno tão particular.