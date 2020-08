Mariana Pimentel e Sofia Duarte vivem no Porto, conhecem-se desde os quatro anos e ambas passavam as férias grandes de verão junto à fronteira com Espanha. “As alpergatas fazem parte da nossa infância, é um produto que gostamos e usamos”, conta Mariana ao Observador.

Uma seguiu arquitetura, a outra farmácia, mas no ar ficou sempre o desejo de um dia terem um negócio juntas. Foi numa viagem ao Japão que a ideia começou a ganhar forma, fascinadas pelo minimalismo oriental e o design clean em quase tudo o que encontraram, perceberam que seria esse o caminho que queriam seguir como empresárias. “O simples assusta muita gente”, assegura Mariana, que viu na Bento uma oportunidade de “criar uma marca completamente despretensiosa”.

A Bento, cujo nome é comum à caixa de comida que as amigas encontraram no comboio no Japão, nasceu em junho com alpergatas de cinco cores – bege, preto, verde caqui, vermelho e azul – em dois modelos disponíveis, um em pele e outro em algodão. “A intenção é apostar numa base versátil e minimalista e ir apresentando coleções cápsula todos os meses, complementando esta oferta. Em junho, lançámos alpergatas em amarelo e em agosto vamos ter em coral e um novo modelo sandália”, adianta Mariana Pimentel.

33,90€ 5 fotos

Feitas à mão por artesãos portugueses, com uma sola em juta e borracha e números que vão do 34 ao 44, o objetivo da dupla é criar um tipo de calçado “leve, prático e confortável”, capaz de ser usado “na praia, no trabalho ou até numa festa”. “No próximo ano queremos fazer alpergatas para crianças e apostar numa sola mais sustentável, com uma borracha reciclável, por exemplo”, sublinha a responsável, que admite estar a estudar alternativas para a próxima estação, uma vez que as alpercatas são um produto sazonal.

Além do site e da página Instagram, a Bento está à venda numa pop up store no restaurante Clássico Beach Bar by Olivier, na Costa da Caparica, pelo menos até ao fim do verão.

Nome: Bento

Data: 2019

Ponto de venda: loja online

Preços: dos 35,90 aos 55,90 euros

100% português é uma rubrica dedicada a marcas nacionais que achamos que tem de conhecer.