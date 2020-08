A China saudou esta segunda-feira a detenção do magnata Jimmy Lai, empresário e proprietário do Next Media, grupo de comunicação social de Hong Kong, acusando-o de “agitador” a soldo das potências estrangeiras que procuram desestabilizar a segurança nacional.

“Esses agitadores antichineses em conluio com as forças estrangeiras puseram gravemente em causa a segurança nacional e a prosperidade de Hong Kong”, disse, em comunicado, o gabinete chinês encarregado de seguir a situação na antiga colónia britânica e em Macau. “Jimmy Lai é um dos seus representantes”, lê-se na nota.

A polícia de Hong Kong fez esta segunda-feira buscas ao grupo de comunicação social Next Media, considerado pró-democracia, pouco depois da detenção do proprietário, o empresário Jimmy Lai, ao abrigo da lei de segurança nacional.