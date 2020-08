A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Um dia de expectativa que se tornou um dia de males menores. A poucos dias do início da final eight da Liga dos Campeões, em Lisboa, o Atl. Madrid anunciou que os dois casos positivos revelados no fim de semana são mesmo de jogadores: Ángel Correa e Sime Vrsaljko, argentino e croata, testaram positivo nos testes realizados este domingo e obrigaram toda a comitiva colchonera a repetir os exames.

Segundo o comunicado do clube espanhol, todos os restantes elementos que vão viajar para Lisboa testaram negativo, assim como os familiares dos dois jogadores. Correa e Vrsaljko, logo à partida e respeitando o protocolo da UEFA para a conclusão das competições europeias, estão de fora da fase final da Champions. “A primeira equipa vai regressar esta tarde [segunda-feira] aos treinos com a ausência de Ángel Correa, que continua isolado no seu domicílio sem apresentar sintomas. Por outro lado, Sime Vrsaljko, que se encontrava a recuperar de uma lesão à margem do grupo, também se encontra assintomático e vai permanecer no seu domicílio por decisão dos Serviços Médicos, ainda que o caso seja considerado como resolvido pelas autoridades sanitárias por ter gerado anticorpos há vários meses”, pode ler-se na informação divulgada pelo Atl. Madrid.

O clube revelou ainda que os 21 jogadores da primeira equipa mais os quatro elementos das camadas jovens convocados por Diego Simeone viajam esta terça-feira para Lisboa — um voo que, inicialmente e antes de estes dois casos surgirem durante o dia deste domingo, estava marcado para as 20h desta segunda-feira. O Atl. Madrid tinha uma sessão de treino marcada para esta manhã, que foi desde logo cancelada, e devia dar entrada no Benfica Campus, no Seixal, esta terça-feira, para treinar na quarta-feira no relvado de Alvalade, onde na quinta enfrenta o RB Leipzig. Um plano que, à partida, deverá ser respeitado.

O jornal As já tinha adiantado na noite deste domingo que os dois casos positivos confirmados pelo Atl. Madrid eram jogadores, acrescentando que o clube queria preservar a identidade de ambos até ter de anunciar que elementos não iriam viajar para Lisboa, como acabou por fazer esta segunda-feira. O receio, até serem conhecidos os resultados dos testes repetidos, era óbvio: existia a forte possibilidade de outros jogadores testarem positivo e ficarem de fora da final eight da Liga dos Campeões, ou até de o número de infetados ser substancial o suficiente para afastar a equipa dos últimos jogos da liga milionária. O mal, apesar de tudo, acabou por ser menor.

O impacto da ausência dos dois jogadores, contudo, não deixa de ser diferente. Se Vrsaljko está lesionado há algum tempo e não foi opção regular de Simeone ao longo da temporada, Correa é muitas vezes chamado ao onze inicial pelo treinador argentino e é uma das primeiras apostas para sair do banco quando é suplente. O jogador de 25 anos marcou cinco golos e fez sete assistências em 33 jogos na liga espanhola, esteve presente em oito dos jogos que o Atl. Madrid fez na atual edição da Liga dos Campeões e será uma baixa de peso para o encontro com o RB Leipzig e para os seguintes, em caso de passagem dos colchoneros.