Alexandra Naggear, de apenas três anos, tinha ficado gravemente ferida quando estava com os pais na varanda de casa a ver o incêndio que tinha começado no porto de Beirute, no Líbano. Poucos minutos depois de ter começado o fogo deram-se duas fortes explosões e a menina de três anos foi projetada contra aquilo que se pensa ser o piano da família ou uma porta de casa ( devido à destruição causada pela onda de impacto não conseguiram identificar o objeto), ficando com vários ferimentos graves na cabeça.

Foi transportada ao hospital onde lutou pela vida na última semana, mas acabou por morrer. É uma das vítimas mais recentes, conhecidas, das explosões que destruíram parte da capital libanesa e deram ainda origem a uma onda de manifestações contra o governo do país.

Segundo o relato do Daily Mail, quando se deu a primeira explosão — a mais fraca — a mãe de Alexandra Naggear ainda pegou nela ao colo para a proteger dos vidros que se partiam, mas a segunda — e mais forte — explosão, apenas alguns segundos depois, acabou por projetar a menina no ar, deixando-a gravemente ferida.

O avô da criança, Michel Awwad, de 60 anos, relata ao Daily Mail que os pais de Alexandra demoraram alguns minutos a retirar a criança debaixo dos escombros para depois a transportarem até um dos hospitais da cidade onde esteve internada até perder a vida.

O último balanço, feito pelo governador de Beirute, dá conta de pelo menos 200 mortos em resultado das explosões enquanto ainda há dezenas de desaparecidos. O número total de feridos é superior a 6.000.