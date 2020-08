Depois do melhor resultado de sempre no MotoGP, com um sexto lugar no Grande Prémio da Rep. Checa após ter saído da 13.ª posição da grelha, Miguel Oliveira não coloca pé no travão e já se encontra a preparar a corrida do próximo domingo, na Áustria, onde no ano de estreia na principal categoria do motociclismo conseguiu então o seu melhor resultado (oitavo lugar). Ainda a transpirar e visivelmente cansado dos treinos, o piloto português foi dos primeiros a comentar o regresso da modalidade a Portugal, naquilo que considerou ser “um sonho tornado realidade” e que, em junho, em entrevista ao Observador, tinha considerado ser uma missão quase impossível.

“Estou nas nuvens. Corri lá dois anos, no Campeonato do Mundo, um ano em 125cc e outro em Moto3, e é um sítio super especial, ainda para mais sendo o único português a correr no Mundial, agora no MotoGP. É um sentimento especial voltar e correr no meu país. Estou ansioso por esse momento, ainda por cima sendo a última corrida do Mundial é inacreditável porque podemos ir e dar tudo em frente aos nossos fãs. Esperemos que as coisas continuem a correr bem, que continuemos a preparar com força a temporada e chegar à última corrida para conseguir um bom resultado”, começou por referir, em declarações ao MotoGP.

“Para ser sincero, é uma das pistas que mais desafios coloca em todo o mundo, na minha opinião. Muitos cantos cegos, muitos pontos complicados para perceber qual é a melhor linha para seguir e penso que vai ser interessante perceber o feedback de toda a gente e como as motos de MotoGP se conseguem adaptar à pista. Para nós acho que não vai trazer problemas, vai ser muito divertido e para mim é sempre um prazer correr lá, tenho um sentimento especial com toda a gente de lá. Vai ser especial correr em Portugal e em Portimão”, acrescentou.

“Tenho memórias muito boas de Portugal mas do Estoril, que era também um circuito muito interessante. Estou muito curioso para correr em Portimão porque o MotoGP nunca esteve lá, é uma pista incrível, como se fosse uma montanha-russa e ao nível de Phillip Island [Grande Prémio da Austrália], com pontos complicados. Será um grande desafio e vou tentar ser forte lá”, comentou Valentino Rossi, Il Dottore que continua a atrair uma legião de fãs (quando há público nas bancadas) e que ganhou cinco vezes no Estoril a principal categoria.

“Estou muito orgulhoso no regresso do MotoGP ao meu país oito anos depois do último Grande Prémio, que foi no circuito do Estoril em maio de 2012. Gostava de agradecer de forma calorosa à Dorna, ao Autódromo Internacional do Algarve e à Federação Portuguesa de Motociclismo por conseguirem reunir as condições para organizarem a última prova do Mundial de 2020”, comentou ao site oficial Jorge Viegas, presidente da FIM. “É um grande feito para a nossa equipa trazer finalmente uma corrida de MotoGP. Foi um longo processo com a Dorna, temos um acordo desde 2017 e finalmente o trabalho árduo deu frutos. Estamos a trabalhar para ter fãs na corrida e começaremos com uma capacidade de 30.000. Depois decidiremos o resto com as autoridades sanitárias e com a Dorna. Não conseguimos descrever a nossa alegra”, salientou Paulo Pinheiro, CEO do Autódromo.