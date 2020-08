As críticas de Figo ao governo espanhol não são novas. O ex-internacional português tem utilizado várias vezes o Twitter para fazer comentários sobre as opções governativas em Espanha e, na maior parte delas, tem recebido milhares de reações negativas dos utilizadores do Facebook, esta não é exceção. A publicação a dar as boas-vindas a Juan Carlos — que ainda ninguém sabe onde está —, conta já com mais de sete mil comentários.

Além da mensagem para o rei emérito, Figo deixou também uma subliminar a Pablo Iglesias. “Bem-vindo sua Majestade, aqui não há rabos de cavalo”, escreveu Figo numa alusão ao penteado que o líder do Podemos utiliza.

Bienvenido su Majestad aquí no hay coletas!! ???????? https://t.co/vecWTg7Gec — Luís Figo (@LuisFigo) August 9, 2020

Pablo Iglesias tem sido um dos mais críticos do rei emérito e da forma como as entidades espanholas conduziram o processo, depois de ter sido conhecida a intenção de Juan Carlos abandonar Espanha a meio de várias polémicas e processos judiciais que o envolvem.

Nenhum dos ministros do Podemos foi consultado sobre os planos da Casa Real (mantidos entre o rei Felipe VI e Pedro Sánchez) para a operação de saída de Juan Carlos de Espanha e Iglesias não poupou críticas àquilo que diz ser uma “fuga” do rei emérito que tem por base “atitude indigna de um ex-chefe de Estado que deixa a monarquia numa posição muito comprometida”.

Ainda que o paradeiro do rei emérito continue a ser uma incógnita, a publicação de Figo não passou despercebida aos utilizadores do Twitter que recordam o caso em que Figo foi condenado a pagar mais de dois milhões de euros ao fisco espanhol. “Entre ladrões entendem-se bem”, escreveu um dos utilizadores do Twitter (em resposta ao Tweet de Figo) e há vários a partilhar a imagem da cabeça de porco que foi atirada a Luís Figo em Camp Nou, quando o ex-internacional voltou à casa do Barcelona equipado pelo Real Madrid.

Em maio Figo mostrou-se também muito crítico das opções governativas de Espanha no combate à pandemia da Covid-19. Perante as muitas críticas que recebeu à sua apreciação, horas mais tarde o ex-jogador ainda respondeu que em Portugal as medidas para combater a Covid-19 estavam a ser tomadas depois de ouvidos os especialistas na área.