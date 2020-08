Um homem foi baleado por um ex-militar da GNR (Guarda Nacional Republicana) na via pública em Celorico de Basto, confirmou o Observador. De acordo com fonte da GNR, o incidente ocorreu durante a noite de domingo no centro da vila, na Avenida João Pinto Ribeiro. O crime está a ser investigado.

O homem, com cerca de 35 anos, terá sido atingido na zona do abdómen e foi transportado para o Hospital de Penafiel em estado grave, noticia o jornal local O Minho. Segundo o mesmo meio de comunicação social, o ex-militar, detido pela GNR, terá atingido a vítima com um tiro de pistola após uma discussão entre vizinhos.