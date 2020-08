A Hyundai acaba de confirmar que os seus planos no domínio da mobilidade eléctrica passam pelo lançamento de três novos modelos, antes de 2025, todos eles com o selo Ioniq. Esta é a nova submarca do fabricante sul-coreano para veículos eléctricos, retomando o nome do primeiro modelo do construtor que se apresentou no mercado com uma versão 100% eléctrica, além da híbrida e da híbrida plug-in.

A oferta movida exclusivamente a bateria vai contar com três lançamentos, incluindo a versão de produção do concept Hyundai 45, cuja designação comercial será Ioniq 5. A chegada ao mercado deste crossover compacto está programada já para o próximo ano. No ano seguinte, em 2022, será a vez de ser introduzido o sedan desportivo Ioniq 6, que apurará as formas e soluções apresentadas no protótipo Prophecy.

O trio de novidades agora anunciado ficará completo em 2024, ano em que surgirá o que parece ser um grande SUV, do qual nada ainda se sabe, excepto que se chamará Ioniq 7. O teaser divulgado pela marca é pouco esclarecedor a respeito deste modelo, realçando o efeito da assinatura luminosa numa silhueta escura.

Os futuros membros da submarca eléctrica Ioniq vão recorrer à nova plataforma E-GMP (Electric Global Modular Platform), ficando por esclarecer como é que, no futuro, as versões a bateria do Ioniq e do Kauai se vão “arrumar” no novo catálogo BEV da Hyundai. Sabe-se, isso sim, que os números ímpares estão reservados aos SUV, ficando os pares livres para outro tipo de carroçarias.

O lançamento desta submarca enquadra-se no plano estratégico do fabricante, a implementar até 2025, programa este que visa permitir à Hyundai reclamar uma fatia de 10% no mercado de veículos eléctricos e, assim, posicionar-se como o terceiro maior construtor de BEV do mundo.