Não tem por hábito falar sobre a família nas redes sociais, começa por desabafar Kwame Kwei-Armah no Twitter, mas a regra conheceu esta segunda-feira a sua exceção, à conta de um episódio de má memória em pleno transporte público da capital britânica, recordado pelo diretor do teatro Young Vic, o irmão mais novo, e dirigido ao novo talento do célebre Old Vic.

“A semana passada o meu filho de 15 anos seguia num comboio quando, do nada, uma mulher branca adulta retirou a sua máscara e tossiu-lhe na cara. Ela saiu a correr do comboio a gritar “isto é o que vocês fazem”. O teste da Covid deu negativo. Estamos aliviados. Mas estaremos mesmo?”, escreveu no Twitter Kwei-Armah, à frente do Young Vic desde 2018, e que inclui no curriculum passagem pelo New York’s Public Theatre, Signature Theatre, Oregon Shakespeare Festival, Baltimore Symphony Orchestra e Birmingham Repertory Theatre.

I don’t speak of my family on social but last week my 15yr old was on a train when an adult white woman out of the blue removed her mask n coughed in his face. She ran off train shouting ‘this is what u people do’. Covid test has just come in negative. We r relieved. But really?

