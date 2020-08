O Presidente da República vetou esta segunda-feira o diploma que veio reduzir o número de debates preparatórios do Conselho Europeu, que se realizam sempre com a presença do primeiro-ministro no Parlamento, considerando que “a solução encontrada se não afigura feliz”. O Presidente vem apontar os riscos para a “perceção pública” desta redução de debates parlamentares sobre Europa a seis meses de Portugal assumir a Presidência do Conselho Europeu.

Na nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo dá nota da promulgação de 17 diplomas e de dois vetos, um deles sobre esta questão. No final da sessão legislativa, o Parlamento aprovou uma alteração nestes debates, reduzindo-os para dois por ano (com o primeiro-ministro no plenário da Assembleia da República), sendo os restantes conduzidos para a comissão parlamentar. Ora, no texto do veto Marcelo considera que isto “não se afigura feliz na perceção pública, porque dois debates não são seis ou mais, porque comissão parlamentar não é plenário, porque a prática tem revelado que a velocidade dos acontecimentos ultrapassa sempre – e não apenas em circunstâncias excecionais – a visão simplificadora de que um debate semestral é suficiente para abarcar uma presidência, e porque a leitura mais óbvia do ora proposto é a da desvalorização dos temas europeus e do papel da Assembleia da República perante eles”.

Além disso, Marcelo escreve ainda na carta que enviou à Assembleia da República a justificar o veto que o diploma “não se afigura feliz no tempo, porque fazê-lo quatro meses antes do começo da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia é escolher o pior momento, aquele em que se esperaria maior e não menor importância da perceção pública do caráter nuclear do envolvimento nacional na União Europeia”.

De acordo com a lei do acompanhamento do processo de construção europeu pela Assembleia da República, estes debates preparatórios das reuniões dos líderes europeus, em que Portugal é sempre representado pelo primeiro-ministro, a presença do chefe do Governo é obrigatória em no caso da preparação de Conselho Europeus. Os restantes (antes do Estado da União, sempre que se discute programas de estabilidade e crescimento ou plano de reformas) podem ocorrer sem a presença do primeiro-ministro, mas em plenário. No entanto, nos últimos governos foi sempre o chefe do Governo a fazer essa preparação junto dos deputados no hemiciclo da Assembleia da República aproveitando a presença nos debates quinzenais — que foram entretanto extintos.

Recorde-se que este diploma foi fruto da aprovação de uma iniciativa dos sociais-democratas pelo PS e PSD. É agora devolvido por Marcelo Rebelo de Sousa ao Parlamento que pode confirmá-lo e insistir na promulgação tal como está (forçando o Presidente a validá-lo) ou pode alterá-lo respondendo aos melindres presidenciais.

O outro diploma vetado pelo Presidente foi o que estabelece as Bases da Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo Nacional. Marcelo pediu “ponderação” ao Parlamento para que existam mais “procedimentos de co-decisão” entre os governos regionais e o nacional sobre esta matéria. Marcelo defende a introdução de “aditamentos clarificadores” de algumas normas.

Luz verde para mais assinaturas nas petições e em sanções mais pesadas para maus tratos a animais

Já entre as 17 promulgações que o Presidente avançou está o regime fiscal temporário para os organizadores da UEFA Champions League 2019/2020 Finals em Portugal, que arranca esta quarta-feira. E ainda valida a prorrogação da isenção do IVA nas transmissões e aquisições intracomunitárias de bens necessários para o combate à pandemia da doença Covid-19.

Também deu luz verde ao diploma que aumentou de 4 mil para 10 mil o número de assinaturas necessárias para que uma petição seja discutida em plenário, a um regime temporário e excecional de apoio às associações humanitárias de bombeiros, no âmbito da pandemia, ao reforço das medidas de proteção das vítimas de violência doméstica, ao agravamento de sanções para crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores e ainda à revisão do regime de sanções para crimes de maus tratos contra animais de companhia, autonomizando o crime de morte.

Além disso, o Presidente ainda validou as alterações à lei de enquadramento orçamental, que passam pela possível avaliação pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental de algumas propostas de alteração ao Orçamento para determinar se são ou não comportáveis — uma alteração que o coordenador da UTAO contestou por sobrecarregar o trabalho deste organismo. Mas Marcelo aproveita a promulgação para avisar que espera que tão cedo não surjam novas alterações a este lei, defendendo que “a sua execução possa corresponder efetivamente a um quadro normativo duradouro, e que não seja recorrentemente desrespeitado”.

Artigo atualizado às 19h45 com diplomas promulgados e correção sobre os debates quinzenais, já que alterações ao regimento da Assembleia da República não são objeto de pronúncia presidencial.