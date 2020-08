Uma dia histórico para Miguel Oliveira, um dia histórico para a KTM, um dia histórico da KTM por influência de Miguel Oliveira, um dia histórico de Miguel Oliveira que está para chegar na KTM. O circuito de Brno tão depressa não será esquecido nem pelo português nem pela sua equipa mas ambos acreditam que o melhor está para vir.

A vitória de Brad Binder, sul-africano que será companheiro do piloto de Almada na próxima temporada e que se tornou o primeiro rookie a ganhar uma prova de MotoGP desde Marc Márquez em 2013, foi o ponto alto do Grande Prémio da Rep. Checa mas começou a nascer antes, com Pol Espargaró, que em 2021 se vai mudar para a Honda e permitir que Oliveira suba ao conjunto principal, a assumir que a KTM queria ao máximo perceber como o Falcão tinha conseguido alcançar o terceiro melhor tempo no primeiro dia dos treinos livres para melhorar as duas motos. O espanhol, com uma queda após toque em Zarco numa curva, falhou aquele que parecia ser um pódio garantido mas Binder deu show e venceu com uma margem confortável sobre Morbidelli.

Miguel Oliveira, esse, carimbou o melhor resultado de sempre com a Tech3 no MotoGP, um sexto lugar selado a quatro voltas do final depois de uma ultrapassagem ao líder do Mundial, Fabio Quartararo. E, no final, até admitiu que podia ter ficado mais à frente se a qualificação de sábado tivesse decorrido de outra forma.

“Foi uma boa forma de fechar o fim de semana. Foi uma boa corrida, sinto que trabalhámos bem nestes dias. Ao analisar a prova vejo que a nossa posição na grelha custou-nos um resultado melhor mas temos de viver com isso e procurar fazer melhor na próxima corrida, já dentro de poucos dias”, comentou no final da prova Miguel Oliveira à sua assessoria de imprensa, projetando já o próximo Grande Prémio da Áustria, curiosamente a prova onde o português alcançou o melhor resultado no ano passado, na estreia no MotoGP (oitavo lugar).

“Acho que foi a minha melhor corrida até agora na MotoGP e quando se dá tudo o que se tem e outro ganha, não se pode pedir mais, acho. Agora que provámos que a nossa moto pode ganhar, a tendência para as comparações vão ser menores. Temos é de fazer o nosso trabalho pois quando se fala em ganhar todos têm o seu estilo próprio de trabalho e de pilotagem. Acho que ao final do dia só temos de nos focar em nós”, acrescentou, citado pelo Motorcycle Sports. “Fiquei feliz pelo Brad [Binder] e não sei o que podia ter exigido mais a mim mesmo nesta corrida. O que me custou a vitória hoje foi a qualificação. Não tenho inveja do Brad ele fez um bom trabalho”.

O maior elogio acabou por chegar do dono da Tech3, Hervé Poncharal. “O Miguel vai lutar por vitórias. Foi pena a posição de partida mas sempre que estava sozinho víamos que fazia tempos por volta semelhantes aos dos líderes, apesar de a distância já ser grande. Vi claramente que o Miguel e a sua KTM RC16 podem fazer aquilo que o Brad Binder fez hoje [domingo]. A KTM conseguiu fazer uma moto forte e esperemos continuar a construir esta bela história já na próxima semana, na Áustria”, salientou o francês depois da corrida.