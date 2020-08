Foi apresentada uma queixa no regulador europeu ESMA sobre a venda pelo Novo Banco da seguradora GNB Vida, segundo noticia o Público esta segunda-feira, explicando que essa foi uma venda feita a uma sociedade com ligações ao magnata Greg Lindberg, que há vários anos está sob investigação das autoridades norte-americanas e foi condenado por corrupção já em 2020, enfrentando até 20 anos na cadeia. A venda, com quase 70% de desconto em relação ao valor contabilístico, desencadeou mais uma chamada de capital que teve de ser financiada pelos contribuintes – numa operação que, sublinha o Novo Banco, foi aprovada pelo Fundo de Resolução (gerido pelo Banco de Portugal) e pela ASF, o supervisor português dos seguros e fundos de pensões.

A queixa foi feita, segundo o Público, por “quem tem envolvimento e interesse direto no Novo Banco” e sugere que poderá ter havido um possível “conluio” entre a administração liderada por António Ramalho e por Byron Haynes e o então presidente da seguradora, Paulo Ramos Vasconcelos. Em causa está a venda da seguradora, que foi concluída em 2019: o ativo foi vendido por 123 milhões de euros, quando os resultados do primeiro semestre desse ano avaliavam a seguradora em 391 milhões – estando a seguradora plenamente capitalizada e cumprindo os rácios de solidez.

Fonte oficial do Novo Banco reagiu dizendo que o acordo definido com as autoridades europeias “obrigava à venda até 2019”, que a “venda foi aprovada pelo Fundo de Resolução e pela ASF”, que “o preço foi o melhor e resultou de um processo competitivo e transparente” e, finalmente, que “o comprador obteve idoneidade por parte da ASF”.

O comprador foi a GBIG Portugal, uma sociedade totalmente controlada por fundos da gestora Apax Partners, uma gestora com ligações muito próximas a Greg Lindberg (um dos executivos da Apax, Matteo Castelvetri, foi o seu braço-direito em Londres). Já antes da venda à Apax, a GNB Vida esteve para ser vendida a outra entidade (por 190 milhões), a Bankers Insurance Holdings, uma entidade ligada à Global Bankers de Greg Lindberg – o negócio, porém, caiu quando surgiram as notícias das investigações ao magnata. Mais tarde, porém, a venda foi feita e a queixa apresentada sugere que acabou por ser o mesmo Greg Lindberg, indiretamente, a comprar o ativo.

No documento da queixa, a que o jornal teve acesso, é pedido que o regulador europeu (ESMA) “investigue os contornos da alienação da seguradora vida portuguesa (que gere as poupanças de milhares de clientes do Novo Banco) a investidores de fundos geridos pela Apax, admitindo um possível conluio’ entre Paulo Ramos Vasconcelos e a administração do Novo Banco, chefiada por Byron Haynes e António Ramalho, com o objetivo de lesar os contribuintes portugueses”.

Novo Banco vai “analisar juridicamente” a “campanha continuada” de notícias do Público

Já esta manhã de segunda-feira, fonte oficial do Novo Banco emitiu comunicado onde indica que a instituição vai “analisar juridicamente” a “campanha continuada” de notícias publicadas pelo Público, que têm sido alvo de vários desmentidos nos últimos meses.

Na linha do que tinha sido dito ao jornal, o Novo Banco explica que “o valor de venda ascendeu a um preço fixo inicial de 123 milhões de euros acrescido de uma componente variável de até 125 milhões de euros indexada a objetivos de distribuição constantes do contrato entre o Novo Banco e a GNB Vida para distribuição de produtos de seguros vida em Portugal por um período de 20 anos”.

Com este contrato, que tem por base uma parceria de longo prazo com incentivos partilhados, o Novo Banco garante a distribuição de produtos de seguros vida da GNB Vida em Portugal na rede comercial do banco, assim como promove a inovação financeira e a melhoria do cross selling dos produtos de seguros vida.”

O banco repete que “o preço final da transação foi o melhor e resultou de um processo organizado de venda, competitivo e transparente, com o acordo do Fundo de Resolução, em que o comprador obteve idoneidade por parte da ASF”. Esta foi, também, uma venda que teve o “acordo expresso” do Fundo de Resolução.