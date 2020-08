Simon Cowell, o criador e um dos elementos do júri do America’s Got Talent, caiu de bicicleta eléctrica, tendo sofrido várias fracturas nas costas. De acordo com o Daily Mirror, a queda teve lugar no jardim da sua casa, em Malibu, quando testava um novo modelo de duas rodas com assistência eléctrica.

O criador do Britain’s Got Talent, American Idol e X Factor, actualmente com 60 anos, decidiu aderir às bicicletas para se manter em forma. Eventualmente, terá sido surpreendido pela intervenção do motor eléctrico, que o fez cair para trás e embater com as costas no solo. Segundo o Daily Mirror, foram necessárias seis horas de operação para estabilizar a popular figura televisiva. De acordo com os médicos que o assistiram, Simon Cowell poderia ter ficado paralisado da cintura para baixo, caso o embate fosse um centímetro mais ao lado. Conforme foi reportado pela imprensa local, estaria a testar uma nova bicicleta de 3400 euros, quando caiu ao tentar fazer um cavalinho.

Os veículos utilizados para resolver os problemas de mobilidade urbana, sejam eles trotinetas ou bicicletas, sempre se viram envolvidos em diversos acidentes. Agora, com introdução da assistência eléctrica, a velocidade destes veículos aumentou consideravelmente, bem como a sua capacidade de aceleração, o que incrementa a propensão para quedas e acidentes.

O motor eléctrico é um argumento importante para convencer quem nunca utilizou este tipo de veículos, mas convém ter alguns cuidados. Há no mercado trotinetas eléctricas que já atingem 80 km/h e, em relação às bicicletas, que na Europa estão limitadas a motores com 250W e 25 km/h (com assistência dos pedais), nos EUA já ultrapassam 750W, o que lhes permite rodar a 32 km/h (só com motor).