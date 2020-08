*Em atualização.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, foi retirado de uma conferência de imprensa pelos serviços secretos do país. Após breves momentos, o líder do país regressou à sala de imprensa e explicou que houve um tiroteio em frente ao terreno da Casa Branca e que o suspeito foi levado ao hospital depois de ter sido atingido pelas força de segurança do chefe de Estado.

[O momento em que Donald Trump teve de interromper a conferência de imprensa]

De acordo com a CNN, Trump afirma que “parece estar bastante sob controle”. Além disso, referiu: “Gostaria de agradecer aos Serviços Secretos por fazerem o seu trabalho sempre rápido e eficaz, mas houve realente um tiroteio e alguém foi levado para o hospital. Não sei o estado da pessoa. Parece que a pessoa foi baleada pelos Serviços Secretos, vamos ver o que acontece”.

Em vez de ter sido levado para o bunker da Casa Branca, o Presidente dos EUA afirma que foi “apenas para a sala oval”, até garantir-se que estava em segurança. “Eles [os serviços secretos] só queriam que me afastasse um pouco para ter certeza de que tudo estava controlado lá fora”, disse ainda Trump.

Ao mesmo canal, um responsável do executivo confirmou que havia um atirador ativo e que está agora sob custódia. O incidente aconteceu na esquina da 17th com a Pennsylvania Avenue NW, fora dos jardins da Casa Branca e perto do parque Lafayette, refere também a CNN.

O jornalista perguntaram ainda a Trump, após ter voltado, se este incidente o tinha abalado, ao que o Presidente respondeu em tom jocoso: “Não sei. Pareço abalado?”.