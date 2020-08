Depois das televisões, das máquinas de lavar roupa e loiça, os computadores portáteis. A japonesa Toshiba vendeu a marca de portatéis Dynabook à empresa Sharp e deixa assim de marcar presença no mercado dos computadores portáteis depois de, em 1985 ter criado o T1100, o primeiro computador portátil com um ecrã LCD monocromático de 640 x 200 e apenas 256 Kb de memória RAM.

O anúncio da transação foi feito pela companhia japonesa, numa nota publicada no site onde afirma que transferiu 19,9% das ações que ainda detinha na Dynabook para a Sharp que passa a ser a única detentora. Em junho de 2018 a Toshiba já tinha transferido para a Sharp 80,1% das ações, passando a Toshiba a denominar-se Dynabook em 2019. ” Em 30 de junho de 2020, nos termos do contrato de compra de ações, a Sharp exerceu a opção de compra das ações restantes em circulação da Dynabook detidas pela Toshiba, e a Toshiba concluiu os procedimentos para sua transferência”, pode ler-se no comunicado da empresa.

Fica por esclarecer, agora, qual será o futuro da empresa japonesa que perde um dos principais negócios em plena pandemia.