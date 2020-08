Joe Biden, o candidato democrata às eleições dos EUA, escolheu a senadora Kamala Harris, da Califórnia, como sua candidata à vice-presidência. Tem 55 anos e é a primeira mulher negra e a primeira de ascendência indiana a ser nomeada para o cargo.

O candidato democrata tinha prometido que o cargo de vice-presidente iria para uma mulher e cumpriu, fazendo história ao escolher, esta terça-feira, Kamala Harris, senadora pelo estado da Califórnia e candidata derrotada nas primárias democratas.

Tem 55 anos, é a primeira mulher negra e a primeira pessoa de ascendência indiana a ser nomeada para um cargo nacional por um partido importante. Moderada e pragmática, Kamala Harris é conhecida por ter um perfil duro dos tempos em que foi procuradora-geral em São Francisco e depois na Califórnia, sendo uma das opções mais seguras à disposição de Biden na corrida à Casa Branca. Personaliza também uma estratégia para reforçar o apelo do candidato aos eleitores e mulheres negros.

“O facto de ele prometer que vai ter uma mulher ao seu lado na campanha torna a sua escolha na mais visível em muitos anos, porque esta é primeira vez que um candidato que está à frente nas sondagens decide chamar uma mulher para esse cargo”, explica o especialista Joel Goldstein.

O primeiro a quebrar essa barreira foi o democrata Walter Mondale (com Geraldine Ferraro) e o segundo foi o republicano John McCain (com Sarah Palin). “Mas ambos estavam a perder e precisavam de alguma coisa para dar uma nova forma à campanha”, refere.

Segundo o The New York Times, uma nova sondagem nacional, divulgada esta terça-feira, mostra Biden mantendo uma vantagem de 10 pontos sobre Donald Trump, com apenas 4% dos eleitores permanecendo indecisos.