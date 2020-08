Investigada pelo alegado envolvimento no recrutamento de mulheres que terão sido abusadas, a amiga e peça-chave no caso Jeffrey Epstein foi detida no passado dia 2 de julho. Agora atrás das grades em Brooklyn, onde aguarda julgamento, agendado para o próximo verão, não se espera da socialite britânica Ghislaine Maxwell, que estava desaparecida desde 2019, grande atividade numa rede social como o Instagram — mas é aqui que volta a dar que falar, mesmo que não diretamente.

Desconhece-se a identidade do autor da conta “Celebs With Ghislaine”, lançada a 3 de julho, um dia depois de ser presa, e que soma já mais de 41 mil seguidores, mas uma coisa é certa: talvez tire o sono a alguns dos famosos que aqui surgem ao lado da mulher acusada de estar envolvida num esquema com Epstein entre 1994 e 1997, de maneira a atrair raparigas menores para depois serem abusadas sexualmente. A conta percorre o baú de memórias comprometedoras, ou pelo menos incómodas, e vai revelando dia após dia imagens de várias caras bem conhecidas que em outros tempos privaram com a dupla, alimentando essa teia de contactos outrora tão glamorosos como hoje arriscados.

Sem grande informação adicional, o perfil “Celebs With Ghislaine” esclareceu através de uma story que “o objetivo desta conta não é afirmar que cada pessoa fotografada com Ghislaine Maxwell é necessariamente cúmplice ou culpada. Serve apenas para mostrar QUANTAS relações manteve ao longo de décadas com ricos e poderosos. Façam com isso o que entenderem”.

A lista é de facto extensa, incluindo tanto velhos nomes já escrutinados, como o príncipe André, um dos rostos no olho do furacão, como estrelas da moda e do espetáculo captadas nos mais descontraídos momentos, muitos deles que nos fazem recuar às décadas de 80 e 90, períodos áureos para o par caído em desgraça.

Uma imagem de Maxwell ao lado de Elon Musk dá o pontapé de saída nesta digital lavagem de roupa suja. Mas há muito mais na calha. Se Donald e Melanie Trump são habitués no convívio, e por várias vezes recuperados neste feed, Ghislaine tanto surge a sair de um avião com Bill Clinton como entre os convidados do casamento da filha do ex-presidente dos EUA, Chelsea.

Além das fotos, as partilhas incluem outro material como um vídeo de Maxwell e Epstein com Donal Trump em Mar-a-Lago, em 1992, bem como dois momentos retirados de aparições televisivas do presidente dos EUA, em que este é questionado sobre Ghislaine Maxwell.

A série “Ghislaine com…” parece ser mais ou menos infindável, levando a conta até agora 58 publicações, a mais recente ao lado da designer Donna Karan. Pelo caminho recuperam-se ainda momentos com Naomi Campbell, Piers Morgan, Elle McPherson, Paris Hilton, Mick Jagger, Rupert Murdoch, Michael Bolton, Kevin Spacey, ou mesmo com a rainha Isabel II…ou até o Pato Donald. Com pouco ou nenhum enquadramento, além das identidades dos visados, na maioria dos casos fica por identificar as respetivas datas ou eventos.