A GNR apreendeu nesta madrugada de terça-feira, no recinto da Doca Pesca de Matosinhos, distrito do Porto, cerca de duas toneladas de amêijoa japónica imatura, com um valor estimado superior a 18.000 euros, foi anunciado.

“No decorrer uma ação de fiscalização ao mercado de 2.ª venda no recinto da Doca Pesca de Matosinhos, foi detetada uma viatura transportando amêijoa japonesa, a qual não possuía o tamanho mínimo legal, nomeadamente quatro cm (centímetros), sendo que a mercadoria apreendida teria como destino o mercado espanhol”, explica a GNR, em comunicado.

Os militares do Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos identificaram também um homem, de 50 anos, e elaboraram o “auto de notícia por contraordenação por transporte de espécies bivalves em estado imaturo, sendo esta infração punível com coima até 37.500 euros”.

A mercadoria apreendida encontra-se a aguardar inspeção higiossanitária, acrescenta a GNR.