Há sete dias que não se verificava um número tão baixo de novas infeções, segundo os dados revelados esta terça-feira pela Direção-Geral de Saúde,. É preciso recuar até dia 4 de agosto para ver um valor mais abaixo (112) dos 120 novos casos positivos registados nas últimas 24 horas, isto no mesmo dia em que morreram mais duas pessoas do novo coronavírus. As duas vítimas mortais são ambas do sexo masculino, têm mais de 80 anos e são da zona Norte de Portugal.

Outra boa notícia é o facto de nas últimas 24 horas se terem registado menos nove internamentos motivados pela Covid-19 (uma diminuição de 2,4%), apesar das seis novas entradas em Unidades de Cuidados Intensivos (mais 20,7%) verificadas. O número de casos recuperados aumentou para 38.760, mais 160 que ontem. No geral, estes novos dados colocam a taxa de letalidade do novo coronavírus em Portugal nos 3,33%, valor que continua numa tendência decrescente.

Lisboa e Vale do Tejo continua a liderar a lista das zonas do país com maior número de casos, registando um aumento de 72 (mais 0,3%) em comparação com as 24 horas anteriores. Na região Norte houve mais 34 novos casos (aumento de 0,2%) enquanto na zona Centro, a terceira mais afetada do país, houve um aumento de 0,1% (seis novos casos). Na zona Sul o aumento foi de 0,3% (mais três novos casos) e no Alentejo houve mais três doentes a acusar positivo, um aumento de 0,4%.

Pelo quarto dia consecutivo a Região Autónoma dos Açores registou novos casos (dois, nas últimas 24 horas), ao contrário da Madeira que, pelo segundo dia seguido, não teve qualquer nova infeção.

Há ainda a ressalvar que a grande maioria dos novos casos continuam a registar-se na faixa etária dos 20 aos 29 anos — já é assim há pelo menos três dias consecutivos apesar de ser uma tendência visível há mais tempo. O número de óbitos também continua a verificar-se mais nas faixas etárias dos 60 aos 69, 70 aos 79 e mais de 80.