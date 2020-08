Segundo o jornal El Español, Fernando Valdés, de 75 anos, um dos quatro membros do Tribunal Constitucional de Espanha, foi detido esta manhã na sequência de um suposto incidente de violência doméstica contra a sua própria mulher. Acabou por ser libertado ao início da tarde.

Fontes do Superior Tribunal de Justiça de Madrid informaram que o juiz valorizou a idade e as condições de saúde do magistrado, embora mantenha as acusações. “O Tribunal avaliará nas próximas horas o encaminhamento da matéria para o Supremo Tribunal Federal”. A entidade que terá jurisdição deste caso por se tratar de um membro do Constitucional, tem jurisdição nestes casos, adianta o mesmo jornal.

Fontes do tribunal asseguraram ainda que não foi a esposa do magistrado quem o denunciou, mas sim alguns vizinhos alertados por uma acalorada discussão. Após o episódio, Valdés sofreu uma crise de saúde e teve de ser internado.

Fernando Valdés é professor de Direito do Trabalho, foi eleito juiz do TC pelo Congresso em 2012 por proposta do PSOE e é um magistrado apreciado por “ocupar posições firmes na defesa dos direitos das mulheres e contra todas as manifestações de violência”. Valdés é um dos quatro juízes deste órgão cujo mandato terminou há um ano e que deveria ter sido renovado.

Este é o segundo juiz do TC implicado em suposto flagrante delito. Segundo avança o El Español, Enrique López, atual Ministro da Justiça da Comunidade de Madrid, foi intercetado por uma patrulha da polícia municipal em Madrid em junho de 2014 e indiciado por um crime contra a segurança rodoviária. López renunciou imediatamente ao cargo de magistrado do Tribunal Constitucional.