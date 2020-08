Os pagamentos feitos ao publicitário da campanha de Passos Coelho, André Gustavo, estavam a ser investigados em Portugal, na sequência da Operação Lava Jato, desde 2017 num processo próprio, mas passaram esta semana a ser investigados no processo EDP. Em causa estará um alegado suborno feito pela construtora Odebrecht — envolvida na Operação Lava Jato — a André Gustavo, num valor (880 mil euros) similar ao montante que o PSD cobrou à empresa do publicitário brasileiro (868.943,24 euros) em 2015, para a campanha da coligação Portugal à Frente (coligação PSD/CDS) — eleição que culminou na vitória do então líder do PSD, Pedro Passos Coelho.

Foi por causa desta coincidência de valores e datas que os investigadores brasileiros alertaram, como consta no despacho ao qual o Observador teve acesso e noticiado esta terça-feira pela revista Sábado, que este valor se possa “referir ao financiamento da campanha eleitoral do PSD para a eleição do cargo de primeiro-ministro, disputada em 2015 por Passos Coelho.”

Fonte próxima do antigo primeiro-ministro garante ao Observador, no entanto, que não “houve nenhuma empresa brasileira a pagar seja o que for na campanha de 2015 ou noutra qualquer” e que Passos Coelho desconhece por completo o assunto. O antigo chefe de governo estará incomodado ao ver o seu nome associado a esta matéria quando o contrato com André Gustavo foi “suportado pelo PSD com total transparência”.

Olhando para as contas da campanha da PàF de 2015, verificadas pelo Tribunal Constitucional, e as contas anuais do PSD de 2015, verifica-se que o valor pago à empresa de André Gustavo, a Arcos Propaganda, foi precisamente 868.943,24 euros, um valor noticiado pelo Observador em 2018. Mas se o valor coincide com a investigação brasileira, as contas que constam no Tribunal Constitucional vão de encontro à fonte próxima do primeiro-ministro quando diz que não houve apoios de qualquer empresa brasileira. Olhando, por exemplo, para o orçamento de campanha eleitoral de 2015, as contas foram divididas por dois partidos (o PSD e o CDS), mas não houve qualquer donativo em espécie. No rasto seguido pelo Tribunal Constitucional, que verificou as contas, não houve nenhuma empresa a dar donativos para esta campanha.

No caso do PSD (exceto o que ficou como dívida) a campanha foi financiada em 89.872 euros em subvenção estatal e em 102.129,88 euros de donativo do próprio partido. No caso do CDS, foram 8.333,43 euros em subvenção e 75.200 euros em subvenção do partido. Estes donativos do partido são também valores distribuídos via Assembleia da República. Ou seja: o dinheiro que saiu da conta do PSD para André Gustavo é dinheiro público, dos contribuintes. No relatório dessa campanha, a única referência que é feita à Arcos Propaganda é que o pagamento de 600 mil euros foi colocado no rol de “despesas em que não foi possível concluir sobre a razoabilidade do preço praticado”. Isso levou até o TC a concluir por uma irregularidade, que é habitual nas contas das campanhas. Ainda não há, no entanto, um acórdão final sobre essa campanha eleitoral.

Quem é o Príncipe? Ministério Público está a investigar

A carta rogatória do Brasil, que serviu para abrir a investigação em Portugal, relata que foi encontrada nos escritórios da Odebrecht uma “planilha” (folha de Excel) que tem os pagamentos feitos a alguém com a alcunha de “Príncipe” a pedido do “diretor-superintendente da Odebrecht em Portugal”. Neste documento editável, alertam os investigadores brasileiros, “há um comentário feito por Ângela Palmeira que vincula essa programação à obra de Baixo-Sabor”, que será a barragem de Baixo-Sabor em Trás-os-Montes.

Fernando Migliaccio da Silva — que geria os alegados subornos na Odebrecht — decidiu colaborar com a justiça brasileira e, num registo de delação premiada, referiu que “uma pessoa de nome André, que foi posteriormente reconhecido como sendo André Gustavo Vieira da Silva, visitou a sede da Odebrecth em São Paulo/SP, especificamente para cobrar o “pagamento dos valores relativos a Portugal“. O pagamento terá sido efetivamente realizado em 2015 pela equipa de “Paulistinha”.

Onde surge, então, a ligação à campanha da PàF? Os investigadores brasileiros, na rogatória enviada para Portugal, dizem que “é possível identificar que os pagamentos faturados “por dentro” pela Arcos Propaganda para o partido PSD e para a Coligação Portugal à frente totalizaram 868.943,24, e foram feitos no mesmo período e em valores muito semelhantes aos repasses feitos “por fora” pelo SOE-Odebrecht em benefício de André Gustavo Vieira da Silva, que totalizaram aproximadamente 880.000 euros”. É aqui que é registada a coincidência de datas e valores.

Mas os investigadores dizem mais: “Deste modo, é possível que os pagamentos descritos na planilha ‘Paulistinha’ com referência à obra da barragem Baixo-Sabor, em Portugal, possam-se referir ao financiamento da campanha eleitoral do PSD para eleição do cargo de primeiro-ministro, disputada em 2015 pelo ex-primeiro-ministro de Portugal Pedro Passos Coelho. Essa afirmação, porém, baseia-se apenas nas informações acima relatadas, de modo que são apenas indiciárias”. Neste caso, de forma cautelosa, a investigação diz que esta suspeita é apenas “indiciária”.

É ainda referido que o próprio André Gustavo garantiu no interrogatório judicial que “os serviços de publicidade e marketing político prestados em Portugal foram “legais e corretos”, embora os “elementos de prova reunidos” sugerem que “efetivamente recebeu 3.000.000 de reais (equivalentes a aproximadamente 880.000 euros).