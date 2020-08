A Xplora Tecnologies, uma empresa norueguesa fabricante de dispositivos electrónicos, entre os quais relógios do tipo smartwatches, apresentou um pedido de aprovação para um novo smartwatch e indicou a Tesla como uma das empresas envolvidas no projecto. O documento enviado à Comissão Federal de Comunicações (FCC, de Federal Communications Commission) pode ser visto abaixo, mas as explicações para esta solicitação não abundam.

Sabe-se que a Tesla, que possui há muito cartões e chaves com emissor de código como chave dos seus modelos, evoluiu para o controlo da abertura e fecho de portas através de telemóvel com a introdução dos Model 3 e Model Y. Daqui a passar a controlar tudo a partir de um smartwatch não seria um salto inimaginável.

As possíveis explicações para o envolvimento da Tesla no projecto da Xplora podem passar pelo facto de o fabricante norte-americano de veículos eléctricos pretender utilizar a plataforma dos noruegueses como base ou, então, porque o construtor de Palo Alto terá adquirido a empresa nórdica – sendo esta a alternativa apontada como a mais plausível.

Resta perceber os motivos que levaram a Tesla a querer comercializar um smartwatch para crianças, que permite enviar mensagens de voz e mensagens escritas pré-definidas para números seleccionados. Poderá ser apenas o início de algo mais vasto e complexo, com a certeza que é muito mais fácil fabricar telemóveis e smartwatches do que automóveis e que a Tesla possui um volume de fãs espalhados pelo mundo que poderiam ajudar a viabilizar o negócio, caso Elon Musk pretendesse enveredar pela fabricação e comercialização de dispositivos electrónicos deste tipo. Especialmente quando se aproxima o início da exploração comercial dos veículos da marca em carsharing.