O Barcelona anunciou esta quarta-feira que foi detetado um caso positivo entre os jogadores que ficaram em Espanha e não viajaram para Portugal para participar na final eight da Liga dos Campeões. Entre os nove jogadores que foram testados esta terça-feira, encontram-se os reforços Matheus Fernandes, Pedri e Trincão — que se juntou aos trabalhos dos catalães nas últimas semanas depois do final da época do Sp. Braga –, e os regressados de empréstimo Carles Aleñá, Todibo, Wagué, Oriol Busquets, Miranda e Rafinha Alcántara.

One positive case of Covid-19 among the nine players starting the preseason. https://t.co/8wtNikt2mZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2020

“Depois dos testes PCR realizados esta terça-feira à tarde pelo grupo de nove jogadores que tinham de iniciar hoje [quarta-feira] a pré-temporada, um deles testou positivo para a Covid-19. O infetado está assintomático, encontra-se bem de saúde e está isolado no seu domicílio”, pode ler-se no comunicado do Barcelona, que acrescenta ainda que as autoridades sanitárias já procederam ao “rastreio de todas as pessoas que estiveram em contacto com o jogador para realizar os testes pertinentes”.

Na mesma informação, o Barcelona sublinha que este grupo de jogadores não teve qualquer contacto com os elementos da equipa principal que viajaram para Lisboa para disputar a final eight da Liga dos Campeões — e que na sexta-feira defrontam o Bayern Munique nos quartos de final. O plano previsto para estes nove jogadores, entre reforços e regressados de empréstimo, era realizar um primeiro treino às 18h30 desta quarta-feira na Cidade Desportiva do clube, sendo que a sessão deverá manter-se para os elementos convocados à exceção do que testou positivo, que terá de realizar os 14 dias de isolamento recomendados pelas autoridades sanitárias.

O clube catalão torna-se o mais recente, em Espanha, a anunciar casos positivos na pré-época. Depois do Atl. Madrid, que confirmou que Correa e Vrsaljko estão infetados, também o Villarreal e o Celta Vigo revelaram testes positivos na ronda obrigatória de reinício dos trabalhos.