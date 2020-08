A Bentley acaba de apresentar a actualização do Bentayga Speed, que permite ao SUV britânico manter o estatuto de velocista conquistado pelo modelo que vem substituir (em 2018 bateu o recorde em Pikes Peak) e, simultaneamente, refrescar a sua imagem em linha com a actualização de que a restante gama foi alvo.

A intenção do construtor britânico é manter o modelo como “o melhor dos dois mundos”, nas palavras do CEO da Bentley. “O novo Bentayga Speed ​​continua a ser o SUV mais rápido do mundo mas, mais do que isso, é também a versão mais luxuosa do novo Bentayga”, realça Adrian Hallmark.

Significa isto que, por fora e por dentro, há que contar com substanciais alterações, sem que tenha havido mexidas na “alma” que faz do Bentayga Speed o SUV mais rápido do mercado. Sob o capot, continua a brilhar o W12 de 6,0 litros com 635 cv e 900 Nm de binário máximo, acoplado a uma caixa automática com conversor de binário e oito relações da ZF, que canaliza a potência para as quatro rodas através de um sistema de tracção integral com diferencial central Torsen.

O interior continua requintadíssimo e a apostar nos revestimentos a pele, em 15 tons. O sistema de infoentretenimento é novo 5 fotos

A barreira dos 100 km/h em arranque parado fica para trás ao fim de escassos 3,9 segundos, para depois alcançar 306 km/h de velocidade máxima. Sucede que o W12, uma obra-prima da mecânica – segundo a marca, a montagem do motor consome 10% do tempo total de fabricação de um Bentayga Speed – não estará à disposição dos europeus, devido às limitações ambientais impostas por Bruxelas, cuja infracção é sinónimo de multas tão pesadas quanto o desvio.