Centenas de pessoas reuniram-se esta tarde nas imediações do hotel que acolhe a equipa do Paris Saint-Germain, no Parque das Nações, em Lisboa. Aguardavam a saída da equipa francesa, que esta noite defronta os italianos do Atalanta no jogo a contar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, no estádio da Luz.

No momento em que a comitiva do PSG saiu das instalações do hotel, uma explosão de gritos irrompeu entre os adeptos, que chamavam sobretudo pelos jogadores Mbappé e Neymar. Quando avistaram Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, vários gritaram também o nome de Cristiano Ronaldo, que estará na mira do clube francês.

Eduardo, adepto brasileiro, explicou à reportagem da Rádio Observador que levou os dois filhos para o local na esperança de “tentar conseguir um autógrafo” dos seus ídolos. Manteve-se um pouco afastado da multidão, por segurança, mas conta que, mal os filhos souberam que o PSG estava naquele hotel, não teve “alternativa”.

Foi montado um perímetro de segurança para que os adeptos não conseguissem chegar perto dos jogadores, no percurso para os autocarros, e a maioria das pessoas estava com máscara. Já o distanciamento social foi completamente relegado para último plano das preocupações, como demonstram as imagens que pode ver na fotogaleria.

A partida entre o Atalanta e o PSG está marcada para as 20h00.