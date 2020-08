Em atualização

A Cofina, dona do Correio da Manhã, vai lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre 100% da Media Capital, dona da TVI. O anúncio foi feito à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e acontece depois de ter falhado a operação, no início deste ano.

A OPA agora lançada é uma versão modificada “face à versão originalmente publicada no dia 21 de setembro de 2019”. A contrapartida de referência é alterada para 0,415 euros por ação da Media Capital, segundo o comunicado enviado ao regulador.