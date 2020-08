em atualização

Um comboio descarrilou durante a manhã desta quarta-feira perto da cidade de Stonehaven, na Escócia, avança a BBC, uma zona com muitas cheias e inundações devido às chuvas torrenciais que se têm feito sentir. Ainda não se conhecem as reais dimensões do que aconteceu mas a primeira-ministra Nicola Sturgeon já disse que se trata de um acidente extremamente grave.

A major emergency service response to a train derailment near Stonehaven. An air ambulance is in attendance. A lot of smoke is coming out of the tree line where the railway track runs. Ambulances arriving by the minute. https://t.co/LcOYUnlF8m pic.twitter.com/rioaSUUN94 — Ben Philip (@BenPhilip_) August 12, 2020

Segundo aquele meio de comunicação, estão no local 30 veículos de emergência médica. Ainda não há informações acerca do número de feridos ou se há vítimas mortais. Vê-se fumo no local.

O jornalista Chris Harvey, da STV News, está no local e partilhou um vídeo na rede social Twitter onde é possível ver a dimensão do acidente.

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI — Chris Harvey (@ChristopherHarv) August 12, 2020

A primeira-ministra do país, Nicola Sturgeon, já reagiu ao acidente. “Este é um acidente extremamente sério”, escreveu no Twitter.