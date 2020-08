A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Mais de 2.600 pessoas já foram contactadas pelas equipas multidisciplinares de Sintra que apoiam os casos ativos de Covid-19 no concelho e realizaram desde o início de julho quase mil visitas a agregados familiares, anunciou esta quarta-feira o município.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Sintra adianta que as seis equipas multidisciplinares, constituídas por enfermeiros, técnicos de ação social, proteção civil e um elemento da junta de freguesia da área de residência, realizam visitas domiciliárias para avaliar as “necessidades de saúde e sociais dos casos sinalizados pelas autoridades” e “o cumprimento eficaz e efetivo do confinamento necessário para a quebra de transmissão do novo coronavírus”.

Estas visitas, é referido, permitiram gerar 130 pedidos de apoio familiar, 14 pedidos de apoio para medicamentos, 38 pedidos de apoio económico e 17 pedidos de habitação de emergência.

Neste trabalho de proximidade são entregues pelas equipas, em todas as visitas, termómetro, máscaras cirúrgicas e gel desinfetante para que o cidadão, ainda que em confinamento obrigatório, reduza todos os riscos de transmissão”, lê-se na nota.

Na retaguarda desta operação, que já permitiu desde o início de julho a realização de cerca de 990 visitas a agregados familiares, está ainda uma equipa com técnicos da Segurança Social e da Câmara de Sintra “que recebem, avaliam e encaminham, diariamente, os relatórios com os diversos pedidos de apoio para intervenção imediata”.

“A autarquia de Sintra irá continuar a acompanhar a evolução da propagação da Covid-19, antecipando e atuando com novas medidas preventivas, caso seja necessário, garantindo as atividades essenciais e prioritárias no município, bem como o apoio à população”, é acrescentado no comunicado.

Seis freguesias de Sintra (uniões de freguesias de Queluz e Belas, Massamá e Monte Abraão, Cacém e São Marcos, Agualva e Mira Sintra, Algueirão-Mem Martins e a freguesia de Rio de Mouro) estiveram em situação de calamidade durante o mês de julho devido à pandemia de Covid-19.