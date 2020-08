A DefinedCrowd, uma startup com ADN português, fundada por Daniela Braga, foi distinguida no 27º lugar da reputada lista Inc. 5000 de empresas com crescimento mais rápido dos EUA. Em comunicado, a DefinedCrowd explica que o sucesso foi alcançado devido ao “incrível crescimento de 8550,28% na receita entre 2016 e 2019″.

Sobre esta distinção, a empreendedora portuguesa afirma: “Desde que a empresa foi fundada em 2015 com um investimento inicial de 200.000 dólares, o nosso crescimento foi exponencial”. “A nossa base de clientes em crescimento rápido e a rápida expansão dos serviços oferecidos aos nossos clientes existentes resultaram num crescimento impressionante de 656% na receita, suportado por um crescimento de 176% em nossa força de trabalho global somente em 2019”.

No passado, a lista Inc. 5000 já distinguiu empresa no mundo da tecnologia como a Zappos, a Under Armour, a Patagonia ou até a Microsoft. “Alcançar um lugar tão elevado esta famosa lista é uma conquista incrível para nós, especialmente tendo em conta que a empresa foi fundada apenas há cinco anos”, diz a DefinedCrowd.

Em 2015, oito anos depois de ter começado a trabalhar na Microsoft, nos Estados Unidos, Daniela Braga saiu para fundar a sua própria startup de análise de dados com recurso a inteligência artificial. Em cinco anos, angariou cerca de 12,5 milhões de euros através de investidores como a Portugal Ventures, o fundo norte-americano de capital de risco Alexa Fund ou a empresa MasterCard. Este montante juntou-se a cerca de 46 milhões de euros em maio. A empreendedora, que já foi destacada em meios como Forbes ou revista a Wired britânica, foi a primeira vencedora do prémio João Vasconcelos “Empreendedor do ano” em 2019.

Recentemente, a DefinedCrowd, pela voz de Daniela Braga, foi uma das startups que deu a cara contra a Amazon, um dos investidores da empresa. Como avançou o The Wall Street Journal, a Amazon lançou um produto que faz praticamente o mesmo que o da DefinedCrowd.