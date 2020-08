A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Já está nas mãos do Reino Unido o relatório sobre a situação epidemiológica portuguesa, onde constam dados apresentados de acordo com os critérios enviados, na semana passada, pelos britânicos.

A informação foi avançada ao Observador pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. No passado dia 5, Augusto Santos Silva tinha anunciado que o Reino Unido tinha enviado um relatório — a pedido do Governo — onde constavam os critérios sobre os quais baseava a decisão de colocar Portugal na “lista negra” no que toca a restrições de viagens devido à Covid-19.

Ao Observador, o Ministério indicou que os britânicos tinham em conta cinco critérios: taxa de incidência, uma “avaliação de confiança nos dados obtidos através de testagem”, as “tendências” ou a “trajetória” nas taxas de incidência e de mortalidade, o índice de transmissão e os “dados epidemiológicos adicionais e opinião de especialistas”.

Com o envio deste relatório, o Governo espera que o Reino Unido decida colocar Portugal no corredor aéreo, isto é, que os britânicos deixem de ser obrigados a fazer quarentena na chegada ao seu país depois de estarem em Portugal.