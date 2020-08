A PSP descobriu que os clientes que compraram uma série de armas apreendidas nos últimos meses –, que tinham sido vendidas por um homem detido há já dois anos, — têm entre os 20 e os 30 anos, jogam habitualmente online e queriam adquirir armas semelhantes às usadas nestes jogos.

Segundo o Jornal de Notícias (artigo não disponível online), os 24 identificados pela PSP no âmbito da operação policial “Sharp Knife II”, divulgada terça-feira, vivem de norte a sul do país e terão adquirido as armas ainda antes de outubro de 2018, altura em que a PSP deteve o vendedor em Viana do Castelo –, um homem de 30 anos ligado à segurança privada.

O suspeito compraria o material em sites internacionais para depois vendê-lo pela internet. Entre as 182 armas já apreendidas há soqueiras, bastões, estrelas de ninja, nomeadamente as shuriken, muito usadas nos jogos.

Em comunicado, o Departamento de Armas e Explosivos (DAE) da Direção Nacional da PSP referiu que as buscas feitas para recuperar estas armas ocorreram entre 24 de julho e 7 de agosto de 2020, na sequência de uma investigação sobre a venda “ilícita de armas através de meios eletrónicos, onde se incluem as armas de fogo, armas brancas, bóxeres (vulgo soqueiras), bastões extensíveis, aerossóis de defesa”.

Foram executados 49 mandados de busca e apreensão, sendo 35 (trinta e cinco) domiciliários e 14 (quatorze) não domiciliários, nos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real.

No início desta investigação, em 2018, a PSP já apreendido 137 armas de diversos tipos (armas brancas, bóxeres, bastões extensíveis, aerossóis de defesa, entre outras). Até ao momento, a PSP totaliza 182 armas apreendidas a presente investigação.

“A PSP alerta novamente todos os cidadãos para que tenham atenção às compras que realizam através da internet. Nem tudo o que é anunciado através de sites, maioritariamente internacionais, é passível de ser legalizado/permitido em Portugal”, alerta a PSP.