Donald Trump não perdeu tempo a criticar a escolha do seu adversário na corrida à presidência dos Estados Unidos. Pouco depois de Joe Biden anunciar Kamala Harris como a mulher que quer para sua vice, Donald Trump reagiu ao anúncio na habitual conferência de imprensa na Casa Branca. Logo de seguida, publicou um vídeo na rede social Twitter onde chama mesmo “hopócrita” a Kamala Harris, lembrando aos eleitores o que ela já disse sobre Biden.

“Fiquei mais surpreendido porque ela foi muito medíocre” durante a campanha das primárias do Partido Democrata, que Joe Biden venceu, declarou Trump durante a sua conferência de imprensa diária na Casa Branca. “Ela teve resultados muito maus nas primárias. E isto é como uma sondagem”, acrescentou ainda antes de publicar o vídeo.

Na sua página da rede social Twitter, as críticas prosseguem num vídeo de 30 segundos que mostra ora o seu adversário na corrida à presidência, Joe Biden, ora a sua mais recente escolha.

No vídeo Kamala é apontada como concorrendo pela esquerda radical, com um plano de saúde que vai implicar, diz a campanha de Trump, o pagamento de milhões de taxas. Mais lembra que ela sempre criticou Biden pela sua política de direita (chegou a chamá-lo racista). É normal que a chamem “hipócrita”, ouve-se no vídeo. “Mas não Joe Biden. Ele não é assim tão esperto”, prossegue.

O vídeo termina com uma imagem de Biden chamando-lhe de “slow” (lento) e de Kamala, repetindo que é “phony” (hipócrita): “perfeitos juntos, mas errados para a América”, conclui.