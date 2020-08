A NASA revelou através do seu site que avistou o GJ504b, planeta gasoso que para além de ser o planeta de menor massa detetado em torno do Sol apresenta também uma cor rosa.

Quatro vezes maior do que Júpiter, o planeta rosa recebeu o nome de GJ 504b por orbitar em torno da estrela do tipo G0 GJ 504, que é ligeiramente mais quente que o Sol e é vagamente visível a olho nu.

O planeta, que fica localizado a 57 anos-luz de distância, foi descoberto em 2013 através do telescópio Subaru, no Havai, e os investigadores acreditam que o GJ 504b tenha cerca de 160 milhões de anos, com base em métodos que relacionam a cor e o período de rotação da estrela.