O Microsoft Surface Duo, o smartphone com dois ecrã e sistema operativa Android, da Google, que vai marcar o regresso da gigante tecnológica norte-americana ao mercado dos telemóveis, já tem data de lançamento e preço. Como avança o The Verge, o aparelho vai ser lançado nos EUA a 10 de setembro e vai custar 1.399 dólares, cerca de 1.200 euros.

O Surface Duo tem dois ecrãs OLED de 5,6 polegadas que podem ser movidos até 360 graus. Ou seja, quando o utilizador abre o smartphone, pode utilizar apenas um dos visores dobrando o segundo ecrã para a parte de trás do equipamento, ou utilizar o aparelho como se fosse um pequeno livro. O smartphone tem ainda uma câmara de 11 megapíxeis que também permite gravar vídeos com qualidade de imagem 4K (ultra alta-definição, superior ao HD).

[veja aqui o vídeo de apresentação do Surface Duo:]

Apesar de não haver um modelo com 5G, o modelo base do Surface Duo tem um processador Qualcomm Snapdragon 855 (é dos mais potentes, atualmente), 6GB de RAM e pode ter até 256GB de memória interna. A bateria de 3577 miliampéres é inferior ao que se encontra noutros topos de gama, mas é preciso ver como é que este equipamento lida com o software Android para saber quanto tempo de autonomia tem.

Além disto tudo, o Surface Duo pode funcionar também com um acessório estilo caneta para quem quer escrever diretamente nos ecrãs, como o Apple Pencil, para os iPad da Apple.

Até 2017, a Microsoft vendia os equipamentos Lumia, que utilizavam o software Windows Phone. Contudo, devido à falta de utilizadores e aplicações, a empresa deixou de apostar neste software que competia com o Android e com o iOS, da Apple. Agora, a Microsoft alia-se à Google, como foi anunciado em outubro de 2019, para construir este equipamento e promete que qualquer app para Android vai funcionar neste, refere o mesmo jornal.