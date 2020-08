Não vai ser preciso aguardar muito até conhecermos todos os pormenores do novo Classe S, a maior e a mais refinada berlina da Mercedes, uma vez que Setembro foi o mês escolhido para a sua revelação, esperando-se que o início da comercialização ocorra pouco depois. Se o exterior ainda permanece no segredo dos deuses, já o mesmo não acontece com o habitáculo, sobre o qual o fabricante alemão divulgou as fotos oficiais.

O MBUX domina o tablier, com o seu ecrã vertical de dimensões generosas, enquanto o painel de instrumentos adopta, também ele, o formato digital. A avaliar pelas fotos, foi dada bastante importância à iluminação do interior, que se torna mais evidente caso o cliente adquira o pack Warmth & Comfort.

Um dos pormenores mais chamativos do interior diz respeito às longas fibras ópticas que embelezam o habitáculo a toda a volta, cada uma a incluir cerca de 250 LED. Pelas imagens, é fácil constatar que a pele e a madeira continuam a dominar o revestimento interior do topo de gama, com umas finas linhas brancas a fazer recordar temas náuticos.