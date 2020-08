A maioria PS na Câmara de Viana do Castelo vai propor, na quinta-feira, ao executivo municipal, a abertura de um concurso público, no valor de 750 mil euros, para concluir a remoção de fibrocimento das escolas do concelho.

Em comunicado enviado às redações, a autarquia adiantou que a proposta, que será apresentada, na quinta-feira, a partir das 15h00, em reunião ordinária do executivo municipal, aponta para a remoção de coberturas com placas de fibrocimento de cinco escolas do concelho.

De acordo com a proposta, as escolas básicas a intervencionar “vão ter as atuais coberturas substituídas por painéis de poliuretano em sistema sandwich“.

“Este investimento municipal corresponde à última fase da remoção de fibrocimento nos edifícios escolares”, sustenta o município, lembrando que, até 2017, foram investidos mais de meio milhão de euros na substituição das coberturas em fibrocimento de treze equipamentos escolares, designadamente escolas de ensino básico e jardins-de-infância.

Em julho, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, garantiu que o financiamento do Estado ao programa nacional de retirada do amianto das escolas será de 100% e sem contrapartida por parte das autarquias.

Em causa está um programa nacional, anunciado no início de junho, com uma verba de 60 milhões de euros para a retirada de estruturas com amianto das escolas públicas.